Incidente in via XX Settembre, sei persone coinvolte

(Si ringrazia il lettore Riccardo per la foto)

Non ha fortunatamente avuto conseguenze gravi l’incidente avvenuto poco dopo le 18.30 a Legnano, tra via Venti Settembre e via san Bernardino.

L’incidente, che ha visto coinvolti più di due veicoli e complessivamente sei persone, tre delle quali giovanissime (due bimbi di 3 e 8 anni, e una bimba di nove) non ha però visto feriti gravi: solo traffico intenso prima di liberare la strada.