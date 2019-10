Una mela per sostenere la ricerca contro la sclerosi multipla

Da venerdì 4 – giornata del Dono Day – a domenica 6 ottobre ritorna a Varese e provincia “la Mela di AISM”.

I volontari dell’associazione distribuiranno sacchetti di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle.

La cura della sclerosi multipla ancora non esiste. Per questo è importante sostenere la ricerca l’unica arma oggi per sconfiggere la malattia.

Alla manifestazione in piazza è legato anche il 45512: il numero solidale di AISM per garantire il sostegno a progetti di ricerca legati alla forma progressiva di sclerosi multipla, la forma più grave, a oggi orfana di trattamenti efficaci. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, CoopVoce, Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile; di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, e Tiscali.

Dove vanno i fondi raccolti con la Mela di AISM? Nella ricerca in importanti progetti per trovare la causa e la cura risolutiva per la sclerosi multipla e per implementare i servizi dedicati ai

giovani i più colpiti dalla malattia.

La sclerosi multipla.

Grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e

spesso invalidante, la sclerosi multipla si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona.



I numeri e servizi sul territorio.

In Italia, ogni anno 3.400 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 122 mila persone con SM, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. E’ la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli

incidenti stradali. L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di oltre 5 miliardi di euro l’anno il costo sociale medio della malattia. E’ una emergenza sanitaria e sociale.

#MELAgioco verso la Grande Mela.

Anche quest’anno è possibile per 2 persone volare a New

York e visitare il Centro di ricerca per la sclerosi multipla al Mount Sinai hospital di NY soggiornando in uno splendido hotel messo a disposizione dalla catena Best Western. Qualsiasi donatore (chi va in piazza, chi dona con numero solidale o online…) potrà iscriversi su

melagioco.aism.it partecipando all’iniziativa #MELAgioco. Tutti coloro che si iscriveranno riceveranno inoltre un ricettario esclusivo per sperimentare tante bontà con le mele