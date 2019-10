Mussida e il pianeta musica da Boragno

Mentre prosegue (fino al 26 ottobre) alla Galleria Boragno di Busto Arsizio la mostra “Cartoline da Leopardi”, il programma degli eventi organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4 si arricchisce di nuovi appuntamenti. Di seguito il calendario completo:

Venerdì 25 ottobre dalle 10 alle 12, nell’ambito del concorso nazionale “Io Leggo Perché”, gli studenti dell’IPC Verri di Busto Arsizio presenteranno il contest “LetTÈratura – Un libro e una tazza di tè”. L’evento è incentrato sul rapporto tra tè e letteratura: i ragazzi dell’istituto leggeranno per l’occasione alcuni passi tratti dai più celebri romanzi in cui questa bevanda assume un ruolo centrale. A seguire un coffee break offerto da Bustolibri.

Sabato 26 ottobre a partire dalle 10 torna alla Galleria Boragno il ciclo di conferenze “Prevenire è meglio… Semi di consapevolezza”, organizzato dall’associazione Il Giardino di Athena. Tutti i sabato mattina due appuntamenti, alle 10 e alle 11.30, con qualificati professionisti che tratteranno temi relativi alla salute e al benessere psicofisico, dalla medicina alla pedagogia passando per cucina e design ambientale.

Il programma della terza giornata prevede alle 10 la conferenza dal titolo “Ethical House: concepire l’abitazione come luogo di salute, indoor e outdoor. Costruire eticamente e vivere in edifici belli e sostenibili”. Relatori saranno la dottoressa Sheila Comes e l’architetto Fabio Cova. Alle 11.30 sarà invece l’astrologa Sonia di Astriepsiche, titolare di un blog seguito da oltre 15.000 lettori, a parlare di “Astrologia psicologica: strumento per capire se stessi e gli altri”.

Tutte le conferenze sono a ingresso libero. I successivi appuntamenti con il ciclo di incontri si terranno sabato 2, 9 e 16 novembre, negli stessi orari.

Martedì 29 ottobre alle 21 altro appuntamento organizzato da Il Giardino di Athena con un’ospite d’eccezione: alla Galleria Boragno arriva il Maestro Franco Mussida, celebre chitarrista, compositore, cantante e membro fondatore della Premiata Forneria Marconi, uno dei più noti e longevi gruppi rock italiani. Mussida, che ha firmato alcuni dei principali successi della PFM, da anni si occupa di ricerca nell’ambito della comunicazione musicale e della pedagogia artistica, terrà una conferenza sul tema “Il pianeta della musica: come la musica dialoga con le nostre emozioni”. L’incontro è a ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni contattare il numero 347-0835689 o consultare il sito www.ilgiardinodiathena.it.

Boragno segnala l’appuntamento di giovedì 24 ottobre alle 20.30 si terrà presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli, in via Molino 2 a Busto Arsizio, il dibattito pubblico su “Territori in Tour – Persone, città, identità. Racconti e proposte di territorio”, organizzato da VareseNews, Confartigianato Imprese e Città di Busto Arsizio. Nell’occasione sarà proiettato il docufilm tratto dal tour di Confartigianato Imprese e VareseNews nelle città di Saronno, Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Luino. La partecipazione è gratuita; iscrizione online sul sito www.asarva.org. In allegato la locandina dell’evento.