“6 a zero? Allora vai!”: un’iniziativa per la sicurezza stradale dei neopatentati di Busto Arsizio

Sensibilizzare i giovani neopatentati sui pericoli della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: è questo l’obiettivo dell’iniziativa “6 a zero? ALLORA VAI!!” promossa dal Lions Club Busto Arsizio Host per l’anno scolastico 2024-2025. Il progetto, patrocinato dall’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta del 15 maggio 2024 e realizzato in collaborazione con la Polizia Locale, è rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori cittadine.

L’iniziativa, totalmente gratuita per gli studenti e gli istituti coinvolti, si articola in due fasi.

La prima prevede una formazione in aula, curata dalla Polizia Locale, con approfondimenti su responsabilità penale e civile alla guida, normativa sulla sicurezza stradale, statistiche di incidentalità e conseguenze della guida in stato di alterazione.

La seconda consiste in prove pratiche di guida presso il campo di esercitazione moto in via Formazza. Qui, a rotazione, gruppi di 20-25 studenti effettueranno due test: il primo in condizioni normali, il secondo con visori speciali che simulano gli effetti dell’alterazione da alcol o droghe. I veicoli, dotati di doppi comandi, saranno forniti dall’Autoscuola Autosport, con istruttori qualificati a supporto.

Tre istituti hanno aderito al progetto per un totale di circa 75 studenti: il Liceo Artistico "Paolo Candiani" e Liceo Coreutico Musicale "Pina Bausch", l'Istituto Tecnico Economico "Enrico Tosi", il Liceo Scientifico a Indirizzo Sportivo "Marco Pantani".

La sessione preliminare di formazione si terrà lunedì 10 marzo, dalle 10.15 alle 12.30, presso la Sala Tramogge ai Molini Marzoli. Le prove pratiche si svolgeranno nelle settimane successive.

Durante i test pratici, gli studenti utilizzeranno due visori per simulare gli effetti dell’alcol sul corpo: uno per il tasso alcolemico tra 0.5 e 0.8 g/l e un secondo per livelli superiori a 1.1 g/l. Un’esperienza concreta per comprendere i rischi reali della guida in stato di alterazione.

Il progetto è stato presentato lunedì mattina nella sala giunta del Comune di Busto Arsizio dal presidente del Lions Club Busto Arsizio Host, Gianfranco Zilioli, insieme al comandante della Polizia Locale Stefano Lanna, all’assessore all’istruzione Chiara Colombo e al sindaco Emanuele Antonelli.

L’iniziativa si propone di diventare un appuntamento fisso per le scuole cittadine, con l’obiettivo di formare sempre più giovani conducenti responsabili e consapevoli. Un ringraziamento speciale va all’Autoscuola Autosport di Matteo Vodola, che ha messo a disposizione i veicoli con doppi comandi e gli istruttori per le prove pratiche.