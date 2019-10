Olimpiadi 2026 e infrastutture: istituzioni e operatori ne parlano a Milano

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e gli assessori Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e Disabilita’), Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile) e Martina Cambiaghi (Sport e Giovani), insieme al sottosegretario con delega ai Grandi Eventi sportivi Antonio Rossi prenderanno parte domani mattina,

lunedi’ 7 ottobre, a Milano, al convegno sul tema ‘Infrastrutture e Olimpiadi 2026 – Innovazione, approccio integrato e sviluppo sostenibile‘.

Il convegno, organizzato al palazzo delle Stelline, in corso Magenta 61, da Milano Serravalle Engineering srl, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, ospiterà un confronto tra istituzioni e operatori del settore delle infrastrutture in vista

dell’appuntamento del 2026 con le Olimpiadi invernali, per le quali sono da prevedere la realizzazione di nuove infrastrutture

e l’adeguamento di quelle esistenti.

Al convegno parteciperanno anche i governatori delle Regioni Liguria, Giovanni Toti, e Piemonte, Alberto Cirio.