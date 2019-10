Il professor D’Angelo relatore a due importanti convegni internazionali

Il Prof. Fabio D’Angelo, Direttore dell’Ortopedia varesina, è reduce da due importanti appuntamenti internazionali dedicati all’Ortopedia.



Ha partecipato, infatti, come relatore al sessantatreesimo Congresso della Korean Orthopaedic Association, svoltasi a Seoul. Argomento della relazione è stato l’utilizzo clinico ed i risultati clinici degli spaziatori antibiotati, con particolare riguardo a quelli contenenti Vancomicina e Gentamicina come antibiotici.

A distanza di due giorni, è intervenuto anche al congresso della DKOU, la Società Tedesca di Ortopedia e Traumatologia, come delegato della nostra SIOT, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia. Anche in questa occasione, il Prof. D’Angelo ha affrontato il tema delle infezioni delle protesi articolari, un argomento di cui D’Angelo si occupa da tempo, come documentano le numerose pubblicazioni scientifiche a sua firma che hanno ricevuto numerose citazioni.