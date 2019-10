Riccardo Guzzetti nominato coordinatore provinciale della Lega Giovani

Nel pomeriggio di domenica 29 settembre si è tenuto presso il Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona il congresso della Lega Giovani della provincia di Varese per rinnovare i vertici cittadini e il provinciale del movimento giovanile della Lega.

Il consigliere comunale di Saronno Riccardo Guzzetti è stato nominato dall’uscente Davide Quadri per guidare il gruppo provinciale della Lega Giovani. Il neo coordinatore provinciale è soddisfatto: «Partecipazione record per una giornata di confronto tra passato, presente e futuro. Abbiamo davanti nei prossimi anni sfide importanti per far crescere i nostri ragazzi, partendo dalle amministrative ormai imminenti a Saronno, Busto Arsizio, Gallarate e Varese dove – precisa il consigliere saronnese – dobbiamo lavorare per far eleggere nei consigli comunali i nostri giovani e per evitare di lasciare in mano alla sinistra le nostre città».

Ma non solo politica: «Vogliamo essere un gruppo aggregativo e creare una comunità intorno agli ideali della Lega di Matteo Salvini attraverso momenti ricreativi e di cultura, per non farci trovare impreparati alle grandi sfide del domani, come la questione ambientale che è basilare per degli identitari come noi».

«Altra sfida cruciale – ricorda Guzzetti – rimane per noi l’autonomia della Lombardia. Faremo informazione e spiegheremo perché è una riforma essenziale per il nostro territorio, certi di avere dalla nostra parte, come è stato finora, il Presidente Fontana».

Presenti all’assemblea anche il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, l’On. Luca Toccalini, il Consigliere regionale Emanuele Monti e il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.