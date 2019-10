Simone Raso, quando la foto racconta “la vita”

La fotografia come mezzo per raccontare realtà lontane dalla vita quotidiana dell’Occidente. Sarà il fotogiornalista Simone Raso a tenere l’incontro dal titolo “Non scatto fotografie, racconto storie” in programma per domenica 10 novembre all’Hotel Palace di Varese e parte del programma del Festival Glocal.

Un appuntamento per conoscere l’esperienza del fotografo varesino e dei vari reportage che ha realizzato in giro per il mondo. Partendo dai suoi scatti, ed in particolare dal reportage “Children of Shisong” realizzato in Cameroon infatti, Raso spiegherà come l’immagine può essere uno strumento per raccontare storie a varie livelli e con linguaggi differenti.

Ogni ambito infatti, richiede lo “scatto” giusto, così che la fotografia non sia solo bella ma anche utile e rappresentativa di un mondo.

Simone Raso è professionista dal 2004, ama la fotografia sportiva, è uno dei pochissimi fotografi autorizzati a scattare in volo su aerei militari. Viaggiare per lui è più che una passione: dal reportage sociale alla fotografia industriale, nella vita semplicemente non potrebbe far altro che raccontare storie attraverso le sue immagini.

L’incontro è ad ingresso libero e gratuito, oltre che valido per i crediti formativi dell’Ordine dei Giornalisti. Tutte le informazioni, qui.

(Foto sopra, Simone Raso)