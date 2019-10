Un buon weekend per i Panthers Lauri

Il fine settimana appena passato ha visto la scuola di pugilato Panthers alla ribalta.

Le nuove promesse, sia a livello dilettantistico che pro, hanno soddisfatto il maestro Augusto Lauri.

Sabato 5 ottobre a Pavia è finalmente arrivata la vittoria per Miriam Telesca, un successo netto con la pavese Ouissane, sciorinando un pugilato tecnico e pulito. La giovane pugile dei Panthers è riuscita a sciogliersi ed ha ascoltato le direttive del Maestro.

Domenica 6 ottobre nella piazza di Sorbolo (Parma) un coriaceo Stefano Lucca si è portato a casa la semifinale del torneo WBC-FPI battendo ai punti il forte Stefano Manfredi dopo una intensa battaglia. L’incontro è stato spettacolare ed incerto, deciso solo dalla superiorità tecnica del portacolori varesino.

Mentre Lucca vinceva a Sorbolo, Christopher Papa e Adam Zaydi a Massa hanno perso contro i forti e più quotati avversari. Per Zaydi non c’è stato nulla da fare contro la supremazia di Alessandro Bacci, pur mostrando le sue ottime caratteristiche di pugile battagliero e coriaceo. Papa invece è stato sconfitto ai punti in un incontro bello ed equilibrato contro l’esperto Matteo Antonioli con all’attivo oltre ottanta incontri; ottima prestazione dell’atleta dei Panthers che con questo incontro ha impreziosito il suo bagaglio tecnico.