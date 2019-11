Attenzione alle chiusure degli svincoli dell’autostrada A8

Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura, prevista nella notte tra il 26 e il 27 novembre, dell’area di servizio “Villoresi est”, situata tra Milano nord e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Varese.

Restano confermate, come da programma, le altre chiusure notturne sulla A8 Milano-Varese:

-lo svincolo di Castronno, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Milano e Varese, sarà chiuso nelle tre notti consecutive di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 novembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo autostradale di Solbiate Arno, al km 35+500, o Gazzada/Buguggiate, al km 42+000;

-l’entrata dello svincolo di Busto Arsizio, verso Varese, sarà chiusa dalle 21:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 novembre.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Gallarate, al km 29+900;

-l’uscita dello svincolo di Busto Arsizio, per chi proviene da Varese, sarà chiusa dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 novembre.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Gallarate, al km 29+900;

-lo svincolo di Legnano, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Milano e Varese, sarà chiuso nelle due notti consecutive di mercoledì 27 e giovedì 28 novembre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Castellanza, al km 17+000;

-l’uscita della stazione di Lainate, per chi proviene da Varese, sarà chiusa dalle 23:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 novembre.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale Fiera Milano, al km 2+200, o, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, allo svincolo di Uboldo, al km 13+900;

-la stazione di Gallarate, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese, sarà chiusa dalle 22:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 novembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo autostradale di Busto Arsizio, al km 24+500, o di Cavaria, al km 34+000;

-lo svincolo di Castronno, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano, sarà chiuso dalle 22:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 novembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo autostradale di Solbiate Arno, al km 35+500, o Gazzada/Buguggiate, al km 42+000.