Busto 81 ancora primo, il Verbano in scia. Allungo Gavirate

Continua ad essere il Busto 81 la capolista del Girone A di Eccellenza, seguito a un punto dal Verbano. In Promozione il Gavirate vince 6-0 a Magenta e vola a +4 sulle inseguitrici

ECCELLENZA

Il Busto 81 passa 1-0 sul campo dell’Alcione e resta al comando del Girone A di Eccellenza. Un punto dietro c’è il Verbano, capace di espugnare 2-1 Castano Primo. Terzo posto per la Vogherese che regola 2-1 la Vergiatese, risale la Varesina grazie al 2-0 interno contro l’Accademia Pavese. Perde terreno la Rhodense, sconfitta 2-1 in casa dall’Ardor Lazzate mentre la Sestese in rimonta impone il 2-2 al Settimo Milnaese. Stesso risultato anche tra Fenegrò e Pavia, termina invece 1-1 tra Mariano e Calvairate.

CLASSIFICA: Busto 81 21; Verbano 20; Vogherese 19; Alcione 17; Varesina, Rhodense 16; Pavia, Settimo Milanese 15; Ardor Lazzate 10; Sestese 9; Castanese 8; Vergiatese, Accademia Pavese 7; Mariano, Calvairate 6; Fenegrò 4.

PROMOZIONE

Esagerato Gavirate, vince 6-0 a a Magenta e vola a 4 punti di vantaggio sul Meda, sconfitto 2-1 a Morazzone, e sul Sedriano, trafitto 4-2 in casa dall’Union Cassano. Quattro squadre a quota 15: L’Olimpia, che batte l’Uboldese a domicilio 2-1 e la raggiunge, la Base 96 he passa 3-0 a Fagnano e il Vighignolo, che travolge 6-2 il Vittuone. Tre punti per la Besnatese grazie al 2-1 sull’Universal Solaro e per il Gorla Maggiore, vittorioso 1-0 a Sacconago contro il Cas.