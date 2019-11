Cambiamenti climatici, torna “fridays for future“

Dopo la grande manifestazione dei mesi scorsi che ha visto i ragazzi delle scuole sfilare per le vie del centro e sul lungolago, venerdì prossimo, 29 novembre, si replica per la grande manifestazione nell’ambito di Fridays for future.

A Luino da tempo è attivo un gruppo su facebook che seguendo il motto «Il momento di agire è ora!!!», sta organizzando l’iniziativa che si terrà fra quattro giorni.

«Le nuove generazioni hanno ragione nel chiederci conto. Sono loro che oggi si devono adattare e correre ai ripari dagli interventi umani sull’ecosistema, fonte dell’aumento di anidride carbonica e degli inquinanti. Questi ragazzi sono una ventata di speranza, perché ricordano al mondo politico, economico e finanziario, che ognuno di noi può fare qualcosa contro il climate change», dicono gli organizzatori, che hanno già stilato il programma di venerdì.

29 Novembre 2019 4° SCIOPERO MONDIALE PER IL CLIMA A LUINO



ORE 8:20 raduno degli studenti nel Piazzale E. Sogno muniti di sacchi e guanti

ORE 9.30 davanti al comune incontro con l’Amministrazione

ORE 10.00 al Parco Ferrini per mercatino del riuso, laboratori, musica dal vivo

ORE 14.00 sgombero e pulizia

ORE 14.30 al Palazzo Verbania proiezione del documentario “Before the Flood”

ORE 17.00 merenda equosolidale

ORE 17.30 cerimonia “Luino città per la vita contro la pena di morte”

ORE 18.00 presentazione del libro di Antonio Salvati “L’Africa non uccide più”.