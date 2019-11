Colf infedele denunciata dai carabinieri, prelevati 8 mila euro al bancomat

In lei riponevano la massima fiducia, al punto di non avere il minimo sospetto sulla donna quando hanno notato gli ammanchi dal conto corrente. Ma i Carabinieri della stazione di Castellanza hanno “smascherato” l’illecita attività di una colf (italiana) da molti anni impiegata presso l’abitazione di una facoltosa famiglia castellanzese.

I militari della locale stazione,con una breve ed efficace indagine, hanno denunciato la donna in stato di libertà per il reato di furto ed utilizzo indebito di mezzi di pagamento.

La donna di servizio, infatti, non si è accontentata di asportare oggetti preziosi dall’abitazione ma ha pensato anche di impossessarsi del bancomat prelevando, in diverse circostanze (sempre presso la stessa filiale di Castellanza) poco più di 8 mila euro.

Quando i carabinieri hanno raccolto le immagini di videosoroveglianza (foto) dell’istituto di credito dove sono stati effettuati gli ultimi prelievi ed hanno mostrato le foto della colf intenta a prelevare ai componenti della famiglia che da anni la ospitava, gli stessi non potevano credere che proprio lei (peraltro in quel momento ancora in servizio in casa) fosse l’autrice dei furti e dei prelievi fraudolenti. Immediatamente allontanata, la donna ora dovrà rispondere dei reati a lei contestati.