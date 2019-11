Derrik McKenzie, il batterista dei Jamiroquai live alle Cantine

Una sabato sera di quelli da non perdere alle Cantine Coopuf. Il locale di Via De Cristoforis domani sera vedrà come ospite un vero big del panorama funk internazionale, ovvero Derrik McKenzie, batterista dei Jamiroquai. Il musicista torna in città accompagnato da una band tutta varesina, formata da Marco Mengoni (voce, percussioni), Francesca Morandi (basso), Luca Pedroni (chitarra), Riccardo Guidotti (voce) e Luca Fraula (tastiere).

L’apertura della serata invece, è affidata a Mille Punti. Artista milanese, propone i brani del suo album d’esordio dal titolo “Retrofuturo”, uscito per Vetrodischi / Rc Waves. Sul palco anche Marco Manini (Les Enfants) e Riccardo Montanari (Belize). L’aftershow invece, è affidato a Nico Demo, membro del collettivo malnatese Into The Groove, accompagnerà il fine serata con il meglio di hip hop, funk e black music. L’ingresso alla serata è di 12 euro, comprensivo di una consumazione da ritirare in cassa.

Stasera invece, l’appuntamento è con la serata “Untitled Noise – domani nella battaglia pensa a me”, suoni e immagini a cura di Michele Lombardelli e Luca Scarabelli. Dalle 22, ingresso libero.