Due ore nel bosco lungo la superstrada: cento chili di rifiuti raccolti

La pioggia incessante non ha fermato la Camminata per una Gallarate +pulita, evento organizzato dalla lista civica +Gallarate.

Dieci giovani si sono ritrovati ieri mattina a Madonna in Campagna per ripulire una parte della città. Risultato: due ore di camminata, 100 kg di rifiuti raccolti e consegnati nel punto di ritiro concordato con A.L.A (Aemme Linea Ambiente), che si occuperà del successivo smaltimento.

«La camminata, oltre ad essere una prima azione concreta per coinvolgere i cittadini nel miglioramento della città, è stata anche un’occasione per lanciare un appello ai gallaratesi sullo smaltimento responsabile dei rifiuti e all’amministrazione comunale, alla quale sono state avanzate proposte per la città: Ore di educazione ambientale, perché i cittadini di domani rispettino la nostra città; Camminate ecologiche, per pulire la città tutti insieme; Maggiore attenzione alle aree degradate e alle zone boschive».

Fondata da un gruppo di giovani nel giugno 2019, +Gallarate è una lista civica “nata per dare un nuovo slancio alla città, con l’obiettivo di rendere Gallarate una città più sostenibile, più partecipata, più europea e più inclusiva”.