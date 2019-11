A Galliate arriva il Natale: cento bancarelle, musica e tanti dolci

È senza dubbio il mercatino di Natale più atteso della provincia. Complice una “location” davvero unica, il mercatino di Galliate Lombardo è tra le mete preferite degli appassionati di bancarelle natalizie.

I cortili, la piazza, le stradine, ogni angolo si riempiono di profumi e di colori: la magia delle feste si respira davvero ad ogni passo (nell’immagine un momento della passata edizione)

Anche quest’anno la Pro Loco di Galliate Lombardo, in collaborazione con il Comune ed una serie di “illustri sponsor”, propone un programma davvero ricco.

L’appuntamento con la 17esima edizione del Mercatino di Natale è per domenica 24 novembre. Oltre 100 hobbisti metteranno in mostra la loro maestria con creazioni artigianali, ideali per i regali di natale. Non mancherà la musica: ad esibirsi gli allievi de “il Borgo Musicale” alle ore 11.00 e gli alunni della scuola primaria di Mornago alle ore 14.30, che canteranno e racconteranno “l’Elisir d’amore”.



I bambini potranno inoltre divertirsi vedendo all’opera gli scultori di cioccolato.

Alle 17.00 la dea bendata bacerà i fortunati che vinceranno il 1° Premio della lotteria, una scultura di cioccolato di Gian Paolo Pasini.

Immancabili per scaldare cuore (e pancia) castagne, cioccolata e vin brûlé.

Dalle ore 12.30, sarà possibile pranzare nel salone dell’oratorio, gustando i piatti di stagione e un ricco menú. All’evento parteciperanno anche gli allievi dell’Istituto Alberghiero De Filippi di Varese.