La Futura Giovani affronta Marsale per chiudere bene il girone d’andata

Domenica 24 novembre la Futura Volley Giovani torna a giocare tra le mura amiche del San Luigi contro la Sigel Marsala di coach Collarini, nell’ultimo match di andata del girone B di serie A2 femminile (inizio partita ore 16, apertura casse e cancelli ore 14:30).

In casa bustocca è fortissima la voglia di tornare a vincere e soprattutto di conquistare punti preziosissimi per la classifica, dimostrando di essere cresciute ancora, come afferma Serena Zingaro: «Nonostante la battuta d’arresto di domenica la settimana è stata “tranquilla”, ovvero è trascorsa come sempre all’insegna del grande lavoro in palestra. Vogliamo continuare a crescere e dimostrare di essere un gruppo migliore di quanto la classifica non stia facendo vedere, e sappiamo di poter confezionare un girone di ritorno migliore della prima parte di campionato; ma prima di questo, dobbiamo assolutamente chiudere l’andata con un sorriso. Marsala ha delle ottime uscite in attacco, oltre a una buona organizzazione muro-difesa: dovremo essere brave ad alzare ulteriormente il livello del nostro muro-difesa, l’aspetto che più ci ha contraddistinto nelle ultime uscite, per riuscire ad arginarle. Chiaramente anche le nostre ospiti hanno fame di punti, ma lo ribadisco: sta a noi dimostrare in campo di poter conquistare una vittoria che significherebbe davvero molto».

Dall’altra parte della la formazione più a sud si tutta serie A, la Sigel Marsala, a quota 6 punti in classifica (gli stessi delle biancorosse) è alla ricerca della prima vittoria in trasferta. La squadra guidata da Paolo Collavini sa essere intensa in fase difensiva e possiede delle esterne in grado di garantire punti, prima tra tutte la statunitense Kendra Dahlke.

Coach Lucchini è convinto del lavoro fatto con le sue ragazze, alle quali chiede di metterci tutto l’impegno visto durante gli allenamenti: «È una partita da vincere: dobbiamo portarla a casa canalizzando positivamente quella rabbia che ci è rimasta da domenica scorsa, a causa di un match dove meritavamo di conquistare dei punti. Abbiamo comunque lavorato bene in settimana, quindi chiedo alle ragazze di mettere ancora una volta tutto quello che hanno sul terreno di gioco per proseguire nella nostra crescita; dobbiamo riuscire a concretizzare cercando di conquistare il bottino pieno. Il San Luigi saprà dimostrare di essere ancora un fattore: dobbiamo vincere per guadagnare terreno in classifica, per il morale, ma soprattutto meritiamo vittorie perché in questo momento stiamo giocando una buonissima pallavolo».