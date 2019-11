Lavori notturni sulla rete idrica

Acsm Agam Reti Gas Acqua comunica che nella notte tra martedì e mercoledì in alcune vie di Induno Olona sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile per alcuni rilevamenti mirati all’efficientamento ed ottimizzazione idraulica dell’intero acquedotto del Comune di Induno Olona.

Tra le 22 di martedì 12 novembre e le 3 di mercoledì 13 novembre, sarà interrotta l’erogazione idrica nelle seguenti strade: via Olona, via Buccari, via Molini Trotti, via Angelo Poretti, via Re Magi, via Novara, via Mulini Grassi.

Alla riattivazione dell’erogazione potranno verificarsi fenomeni di momentaneo intorbidimento dell’acqua; si consiglia pertanto di farla scorrere prima dell’utilizzo.

Per eventuali richieste di informazioni o comunicazioni prima dell’inizio dei lavori, contattare l’Ufficio Reti ai numeri 0332 290 305 oppure 0332 290 362.