Natale in centro, sabato aprono scivolo e pista di pattinaggio

Dopo l’accensione delle luminarie natalizie nello scorso fine settimana, è tutto pronto per l’inaugurazione delle principali attrazioni del periodo di Natale che regaleranno al centro cittadino l’atmosfera di un villaggio di montagna. Sabato 30 novembre alle 18 in piazza san Giovanni è previsto il taglio del nastro della grande pista di pattinaggio, a seguire l’Accademia Bustese Pattinaggio presenterà un’esibizione di freestyle con ben 12 delle sue atlete.

Sarà poi il momento di uno spettacolo musicale a cura dell’Alterego Cover Band Live Show & More, con le migliori hit pop dance del momento. In piazza sarà inaugurata anche la casetta #ilbellodivivereabusto che proporrà piccoli regali di Natale e gadget marcati con l’hashtag della città. Alle ore 18:30 ci si sposterà in piazza Vittorio Emanuele II per l’inaugurazione del Trenino di Natale per i più piccoli e della grande novità 2019, lo Scivolo di Ghiaccio.



INFORMAZIONI UTILI

L’età minima di accesso alla pista e allo scivolo è di 3 anni compiuti e i minori sotto i 6 anni dovranno essere accompagnati. L’ingresso alla pista di pattinaggio costa 5 euro per mezz’ora e 8 euro per un’ora, compreso il noleggio dei pattini. Utilizzando i propri pattini i costi scendono a 3 euro per mezz’ora e a 5 euro per un’ora. Per lo scivolo di ghiaccio invece i costi saranno i seguenti: 1,50 euro per la corsa singola, 5 euro per 4 corse e 10 euro per 10 corse da usare anche in giornate diverse.

ORARI PISTA, SCIVOLO E TRENINO

Dal 30 novembre al 12 gennaio

Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì: 8.30-13.30 / 15.00-21.00

Venerdì: 8.30-13.30 / 15.00-22.30

Sabato-Domenica: 10.30-13.00 / 15.00-22.30

Il venerdì, il sabato e la domenica l’orario potrebbe essere prolungato fino alle 23.00 in caso di alta affluenza. Il 31 dicembre, in occasione dell’evento “Mezzanotte sul Ghiaccio”, la Pista di pattinaggio resterà aperta fino alle 2.00