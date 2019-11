Reato d’opinione, se ne parla con Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia organizza per sabato 23 novembre nella sala Tramogge dei Molini Marzoli (ore 15), un convegno sul tema della libertà di pensiero dal titolo “La mia idea non si processa”. Il tema che il circolo locale del partito vuole mettere in evidenza riguarda il reato d’opinione e la libertà di parola e di pensiero.

Introducono il tema Andrea Tomasini del circolo di Busto Arsizio e il presidente provinciale Andrea Pellicini. Interverranno nel dibattito la deputata Paola Frassineti, il giudice del Tribunale di varese Giuseppe Battarino, l’avvocato Fausto Moscatelli, Matteo Inzaghi di Rete 55, modera Fabrizio Provera.