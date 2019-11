Un albero per i 92 nuovi nati al Parco degli Aironi

Al Parco degli Aironi si festeggia oggi, sabato 9 novembre, la piantumazione dell’Albero dei nuovi nati 2018 e l’apertura della nuova aula didattica dedicata a bambini e ragazzi.

Galleria fotografica Cerimonia per i nuovi nati a Gerenzano 4 di 20

La pianta, offerta al Parco dalla Cooperativa Ozanam è stata impiantata nel prato principale del Parco per celebrare la nascita di 92 nuovi concittadini. Alla cerimonia era presente il sindaco Ivano Campi, il quale ha evidenziato il significato simbolico dell’albero piantonato oggi, emblema del radicamento e del legame con il territorio; così come tutti i bambini che sono cresciuti a Gerenzano rimarranno per sempre legati alla loro cittadina.

Questo evento chiude la manifestazione ‘Ambientiamoci 2019’, iniziata a marzo di quest’anno con la ‘Notte della civetta’, e che durante l’anno ha organizzato diversi eventi legati al territorio e alla mobilità sostenibile.

Durante la cerimonia il sindaco ha anche ringraziato e premiato sei giovani concittadini, Samuele, Giosuè, Anita, Martina, Daniel ed Emanuele, che si sono distinti per aver spontaneamente ripulito alcune aree del territorio.

Infine è stata inaugurata la nuova aula didattica del Parco. Lo spazio verrà destinato ai laboratori per i bambini e alle attività di educazione ambientale organizzate regolarmente da Ardea, la società che gestisce il Parco degli Aironi. L’aula è stata realizzata grazie al contributo della società Sapa Acciai.