Con Computer Milano, la Riparazione e Assistenza Computer a Milano non è più un problema

Oggi i computer hanno cambiato il modo di vivere delle persone e con gli anni si sono evoluti in modo esponenziale: sono molto più semplici da usare, sono più potenti e ci si può fare di tutto su di essi. Dal gioco al semplice ascolto di musica, da lavori più pesanti come elaborazione grafica o editing video a lavori meno pesanti come ad esempio scrittura di testi o fogli di calcolo; questi sono molto usati negli uffici. Il mondo adesso è automatizzato e collegato ad internet…

Ma se un computer smettesse di funzionare?

Cosa succederebbe in quel caso? Non tutti sono esperti dei computer, e per non compromettere la propria macchina a causa di una errata esecuzione, c’è solo una scelta da fare: portare il PC in assistenza. Non tutte però offrono un servizio di qualità, quindi a chi rivolgersi? Se si vuole ridare vita al PC e inoltre si è di Milano, la risposta è Computer Milano!

Computer Milano: descrizione e cosa fa

Computer Milano nasce nel 2009 ed è composto da un gruppo di professionisti il quale obiettivo è quello di essere un punto di riferimento nel settore dell’informatica. Computer Milano è riuscito a sviluppare esperienza grazie al sostegno che ha dato alle aziende e privati, diventando quindi degli esperti nella riparazione e nella gestione di sistemi informatici come ad esempio il computer. Offre riparazioni, sia a domicilio che in sede ma non solo: organizza strutture informatiche, server cloud per la memorizzazione dei dati o anche per eseguire in modo semplice delle operazioni di backup in modo che ogni dato e informazione non venga mai perso. Con Computer Milano non si sbaglia mai e si sta sempre tranquilli!

Proposte per aziende

– Assistenza computer: Computer Milano offre per le aziende un servizio di assistenza sia hardware che software per i computer danneggiati. È capace di risolvere ogni problema e di rendere il computer come nuovo. Effettua riparazione notebook o suoi componenti, recupero dati hard disk, backup dati su Cloud, risoluzione problemi a rallentamenti inusuali, rimozione virus, controllo periodico dei PC, pulizia computer ecc… Inoltre, è possibile richiedere l’installazione di antivirus su tutte le macchine presenti nell’azienda in modo veloce. Se la problematica è urgente o non si ha tempo di portare il computer in sede, è possibile avvalersi dell’assistenza remota, dove gli assistenti di Computer Milano potranno risolvere il problema anche da lontano!

– Assistenza server: se si hanno dei problemi con i server o si vuole costruire una rete di essi, Computer Milano può farlo senza problemi! I server sono installati e configurati presso i loro Data Center e possono eseguire blocchi di virus e Trojan, gestione della posta elettronica e backup dei documenti per non perderli mai. La frequenza del backup verrà accordata con il cliente;

– Recupero dati: l’hard disk si è danneggiato e c’erano file molto importanti su di esso? Nessun problema! È possibile rivolgersi all’assistenza che si occupa di recupero dati! Tramite la camera bianca, nessun dato è perso e sarà possibile recuperare tutti i files e cartelle, se non la maggior parte. È possibile richiedere un preventivo gratuito per verificare la gravità del problema;

– Cloud backup: Computer Milano offre un servizio di cloud backup per salvare i dati online e per tenerli sempre al sicuro. Esistono due piani di abbonamento: cloud backup da 100 GB a €55 al mese, oppure quello di 1000 GB a €85 al mese, iva inclusa in tutti e due! Grazie al cloud backup, si è protetti dall’attacco di virus e altri software malevoli e non bisogna preoccuparsi riguardo i danneggiamenti dell’hardware, visto che basta usare un altro PC per riprendere tutti i dati.

Proposte per privati

– Assistenza computer a domicilio: il PC non funziona più? Niente problemi! Basta una telefonata per ricevere assistenza sul computer guasto. Inoltre, la riparazione può essere fatta a domicilio, senza spostare il proprio notebook o desktop, avendo quindi costi minimi e identificando in modo veloce il problema. È possibile ricevere assistenza anche su Wi-Fi e stampanti;

-Assistenza remota: anche i privati possono avvalersi dell’assistenza remota, senza aver bisogno di portare il computer in sede. I tempi saranno molto bassi e si potrà risolvere il problema in modo veloce;

– Rimozione virus: se un virus ha attaccato il PC provocando rallentamenti di programmi, schermate pubblicitarie non richieste, navigazione su internet lenta, Computer Milano può risolvere il problema. Tramite operazioni veloci, può eliminare il virus ed evitare che non infetti più il computer installando un antivirus che lo protegga;

– Configurazione reti e ADSL: i tecnici di Computer Milano possono intervenire anche sulla rete domestica, verificando se ci sono problemi o guasti e, eventualmente, ripararli. Può inoltre installare reti ADSL o Wi-Fi testandole in modo da offrire un servizio di qualità. C’è bisogno di estendere la propria rete? Nessun problema, è possibile fare anche questo!

– Parental Control: si sa, i dispositivi tecnologici vengono usati anche dai più piccini. Ed è per questo che bisogna rendere sicuro l’ambiente digitale per evitare spiacevoli incidenti. Tramite una consulenza, è possibile scegliere le proprie opzioni di parental control, installando poi il servizio in modo che i più giovani possano navigare con tranquillità sul Web.

Cos’altro dire? Computer Milano offre sicuramente un servizio di assistenza di alta qualità e rappresenta la soluzione a molti problemi. Con Computer Milano, non si sbaglia mai!