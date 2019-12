Il film dei Legnanesi in tv divide i fan

L’unica cosa certa sono i numeri: Non è Natale senza Panettone ha visto davanti alla TV 1 milione 236mila spettatori con il 5.9% di share. Ma il film dei Legnanesi andato in onda la sera del 26 dicembre su Rete 4 ha diviso i fan.

Già durante la messa in onda i social si sono riempiti di messaggi critici sul film che racconta la vicenda della famiglia Colombo che riceve uno sfratto dal cortile in cui vive poiché lì verrà costruito l’Outlet del Pandoro. I componenti della famiglia, ossia la Teresa, la Mabilia e il Giovanni, decideranno di iniziare una nuova vita e si trasferiranno a Napoli, senza però rinunciare alle proprie tradizioni.

I fan hanno così riempito di commenti la pagina ufficiale del gruppo con qualcuno arrivato anche a segnalare che i commenti più critici sono stati cancellati. Ciò che non è piaciuto al pubblico della compagnia dialettale è sia l’adattamento cinematografico di un gruppo abituato al teatro e anche la performance del nuovo “Giuàn” dopo il divorzio con Luigi Campisi.

Nel corso della mattinata con un video postato sui social il trio di attori ha ringraziato il pubblico che ha seguito lo spettacolo in tv e ha anche risposto indirettamente alle critiche: “Il cinema non è come il teatro, non si può improvvisare -hanno detto-. Siamo soddisfattissimi del prodotto ma adesso l’importante non è perdere di vista il teatro”. Ecco il video integrale.

