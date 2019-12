La Futura Volley cala il tris: battuta anche Roma

Tre vittorie in altrettante gare per la Futura Volley Giovani di Busto Arsizio che nel pomeriggio di domenica 8 al Pala SanLuigi ha battuto con un netto 3-0 (25-21, 25-22, 25-16) la Acqua&Sapone Roma di coach Micoli, dando così continuità alla striscia positiva iniziata contro Marsala e proseguita a Torino.

Le Cocche sono brave in difesa, un fondamentale molto importante e che sta influendo in modo positivo sull’andamento della squadra di coach Lucchini: ottimo 45% di ricezione perfetta per le biancorosse che hanno avuto nell’americana Latham la top scorer con 16 punti, seguita da Pinto (15) e Zingaro (10). MVP della partita è stata però il libero Garzonio, autrice di una serie di recuperi da manuale.

La vittoria contro Roma è da stimolo per preparare al meglio il prossimo match contro Baronissi, nel tentativo di scalare ulteriori posizioni in classifica.

A fine partita coach Lucchini è soddisfatto della prestazione ma è consapevole che adesso è subito importante voltare pagina e mettere tutta la concentrazione sull’impegno contro Baronissi: «Abbiamo affrontato Roma cercando di lavorare bene sulla battuta, loro temevano l’impatto con il nostro muro; sono contento ma ci sono state imprecisioni su alcune consegne che avevo dato; comunque 9 punti in fila sono una gran bella cosa. L’obiettivo è sempre quello di giocare una partita alla volta: settimana prossima avremo una trasferta difficile e dovremo mettere tutte le energie su quell’incontro; Baronissi ha trovato una quadra e in casa gioca bene».

La partita

Coach Lucchini schiera Cialfi in regia, Latham opposto, Veneriano e Sartori al centro, Zingaro e Pinto in attacco, Garzonio libero.

Roma inizia con due punti a muro e l’ace di Arciprete segna il +4 (2-6). Sartori e Latham non si arrendono e suonano la carica, riportando la Futura in scia alle laziali (7-8). Il set procede in equilibrio, con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (17-16) fino a che la battuta di Pinto mette a dura prova la ricezione romana (20-18). Zingaro chiude il set 25-21.

Nel secondo parziale le biancorosse iniziano bene, portandosi 8-4 e costringendo coach Micoli al time out. Busto ingrana la marcia e corre sul 15-7 mentre le romane provano a reagire. Cialfi e compagne si portano sul 19-14 e poi concedono pericolosamente spazio alle avversarie (20-17). Sul finale il servizio errato di Arciprete e l’attacco di Latham chiudono il parziale 25-22.

Nel terzo set è Roma a portarsi in vantaggio (1-3), ma la Futura non ci sta e ritrova il pareggio sul 7-7. La partita prosegue con azioni intense e con entrambe le formazioni decise a darsi battaglia ma e padrone di casa sembrano avere una marcia in più e sul 20-14 iniziano la volata verso la vittoria. Pochi scambi e le Cocche chiudono set e partita (25-16).

Futura Volley Giovani Busto A. – Acqua&Sapone Roma 3-0

(25-21, 25-22, 25-16) FVG Busto A.: Veneriano 4, Danielli, Cialfi 2, Gori ne, Peruzzo, Latham 16, Cicolini ne, Sartori 9, Pistolesi ne, Pinto 15, Gallizioli ne, Grippo ne, Garzonio (L), Zingaro 10. All. Lucchini.

Roma: Mastrodicasa 8, Pietrelli 7, Bucci ne, Balboni, Cecconello 6, Quiligotti (L), Liguori 4, Varani ne, Tosi 5, Arciprete 9, Pizzolato 9. All. Micoli.

Arbitri: Pristerà, Pasin

Note. Busto Arsizio: ace 8, errori 10, muri 5. Roma: ace 2, errori 9, muri 8. Durata set. 26’ 27’ 24’.

CLASSIFICA (dopo giornate): Trentino 29; Ravenna 24; Mondovì 21; Macerata, Montecchio 19; Torino 17; FVG BUSTO A. 15; Roma 9; Marsala 7; Baronissi 5.