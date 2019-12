La Uyba pronta a difendere il secondo posto dall’assalto di Casalmaggiore

Dopo l’esordio vittorioso e più semplice del previsto in Cev Cup (battute 3-0 le ceche di Olomuc), la Unet E-Work Busto Arsizio deve riportare subito tutta la concentrazione sul campionato, che la vedrà protagonista nel pomeriggio di domenica 8 dicembre al Palayamamay contro la immediata inseguitrice Èpiù Pomì Casalmaggiore (inizio ore 17, apertura casse e cancelli ore 15,30).

La formazione di coach Gaspari e dell’albizzatese Caterina Bosetti, è attualmente al terzo posto in classifica, a soli due punti dalle biancorosse di Lavarini: ci si attende quindi una vera e propria battaglia che mette in palio la seconda posizione in campionato, piazzamento (da poco conquistato da Busto) insidiato anche da Firenze che si trova a quota 18 punti (solo tre in meno della UYBA). Davanti a tutti Conegliano a 26, ma la Imoco e Novara sono già scese in campo perché impegnate in questi giorni in Coppa Intercontinentale.

Il tecnico cremonese Marco Gaspari presenterà un sestetto composto da Antonijevic al palleggio, in diagonale con Scuk, al centro l’ex Federica Stufi in coppia con Popovic, in banda la capitana Caterina Bosetti e Carcaces; libero l’altra ex biancorossa Ilaria Spirito. Coach Lavarini arriverà alla partita senza particolari problemi di formazione e potrà quindi schierare il sestetto titolare e decidere di inserire elementi diversi in corso di partita, in caso di bisogno.

A presentare la sfida attraverso il sito ufficiale della UYBA è la 24enne schiacciatrice Francesca Villani: «Sarà una partita importante che vogliamo affrontare nel migliore dei modi, per vincere e continuare a stare in alto. Casalmaggiore è una squadra completa ed esperta, con attaccanti alte e Caterina Bosetti che è una giocatrice che non ha bisogno di presentazioni. Dovremo battere con aggressività per metterle in difficoltà in ricezione, e di conseguenza lavorare bene con il muro difesa, che è una delle nostre migliori caratteristiche».

DIRETTAVN

Gli aggiornamenti sulla partita di viale Gabardi saranno forniti in tempo reale da VareseNews attraverso il liveblog già disponibile da venerdì pomeriggio e dedicato principalmente al derby di basket tra Cantù e Openjobmetis. Per intervenire in diretta è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.

Unet E-work Busto Arsizio – Èpiù Pomì Casalmaggiore Busto Arsizio: 1 Washington, 3 Bici, 4 Herbots, 5 Wang, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 10 Villani, 11 Lowe, 13 Bonifacio, 15 Berti. All. Lavarini.

Casalmaggiore: 1 Popovic, 2 Stufi, 3 Camera, 4 Vukasovic, 5 Spirito (L), 7 Fiesoli, 8 Maggipinto (L2), 9 Bosetti C., 12 Scuka, 14 Carcaces, 16 Veglia, 17 Antonijevic, 20 Cuttino. All. Gaspari.

Arbitri: Goitre e Tanasi.

PROGRAMMA (10a di andata): Unet E-Work Busto Arsizio – Èpiù Pomì Casalmaggiore; Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara 2-3;

Reale Mutua Fenera Chieri – Saugella Monza; Banca Valsabbina Millenium Brescia – Imoco Volley Conegliano 0-3; Bartoccini Fortinfissi Perugia – Savino Del Bene Scandicci; Golden Tulip Volalto Caserta – Zanetti Bergamo; Bosca S.Bernardo Cuneo – Lardini Filottrano.

CLASSIFICA: Conegliano 26; BUSTO ARSIZIO 21; Casalmaggiore 19; Firenze 18; Novara 17; Monza 15; Scandicci 13; Filottrano, Brescia 11; Chieri, Bergamo 10; Caserta 7; Cuneo 6; Perugia 5.