Un treno storico per il Magico Paese di Natale

Un treno speciale per il Magico Paese di Natale di Govone. Il paesino piemontese, teatro di una delle più caratteristiche iniziative natalizie, potrà essere raggiunto a bordo di un treno storico che per l’occasione si popola di personaggi a tema natalizio offrendo ai suoi passeggeri un’esperienza assolutamente originale.

Originario degli anni ’20, il caratteristico Locomotore D.445.1108 con carrozze centoporte, diventa così protagonista di una corsa straordinaria da Milano (in programma il 22 dicembre). L’iniziativa è stata organizzata, grazie all’accordo tra Fondazione Ferrovie dello Stato e Regione Piemonte e propone due corse straordinarie con partenza da Torino e Milano interamente dedicate alla manifestazione.

L’arrivo è previsto alla stazione di Motta di Costigliole (CN), dove un bus-navetta accompagnerà i visitatori direttamente a Govone, con un breve trasferimento di 15 minuti, sia in andata che in ritorno. Il Treno Storico de Il Magico Paese di Natale offre l’opportunità di raggiungere in modo alternativo l’affascinante borgo nel cuore del Roero, aggiungendo al fascino di un mezzo storico, il piacere di un intrattenimento a tema. Le carrozze anni ‘20, infatti, frequentate da elfi e personaggi magici, si animano fra musiche natalizie, racconti a tema Natale e una piccola colazione a base di dolci tipici dell’azienda Amaretti Virginia durante il percorso di andata, mentre un rilassante aperitivo in musica ravviva il ritorno, proponendo la degustazione delle bollicine del Consorzio dell’Asti DOCG e dei prodotti Valgrana; oltre all’acqua Levissima presente durante i viaggi.

Con oltre 200.000 visitatori, Il Magico Paese di Natale è un evento che si distingue anche per le sue dimensioni, coinvolgendo l’intero borgo di Govone. Rappresenta inoltre un’opportunità unica per visitare un luogo identificato da ben due siti decretati dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità: il Castello di Govone, l’antica residenza sabauda che per l’occasione ospita la famosa Casa di Babbo Natale, e il paesaggio vitivinicolo Langhe – Roero e Monferrato, un panorama di colline ricoperte da vigneti a perdita occhio, fra piccoli borghi e suggestivi castelli.

Info e biglietti: https://www. magicopaesedinatale.com/it-it/ Info-Biglietti

http://www.piemontevic.com/ viaggi-treno-storico-22- dicembre-2019.html