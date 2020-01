Addio ad Anna Sala, Giusta tra le Nazioni

Si è spenta ieri, giovedì 16 gennaio, all’, varesina, partigiana e riconosciuta nel 2000 “” per aver salvato, durante l’occupazione nazista,

Sposò l’avvocato varesino Mario Gallini, che nell’aprile del 1945 fu il vice Prefetto della Liberazione. La sua testimonianza fu preziosa per ricostruire la storia di un altro giusto delle nazioni varesino, il capo ufficio anagrafe del Comune di Varese Calogero Marrone.

“A nome del Consiglio Comunale di Cunardo esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Anna Sala – dichiara il presidente dell’assemblea cittadina, Paolo Bertocchi – grazie al suo coraggio dal 1943 al 1945 l’intera famiglia Nissim trovò rifugio a Cunardo, nella casa dell’ingegner De Grandi in via Roma, e riuscì a salvarsi dai rastrellamenti nazifascisti. Il suo nome rimarrà per sempre legato a quello della nostra comunità. Quella di Anna Sala è una storia che va ricordata e raccontata, rischiò lei stessa la vita e la deportazione ma non voltò mai la testa dall’altra parte.”