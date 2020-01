Dal Mercato valutario al Trading online: una settimana positiva

Al centro delle ultime analisi del mercato finanziario c’è sicuramente l’andamento della sterlina inglese. L’Unione europea ha concesso a Londra il rinvio della Brexit al 31 gennaio 2020 e la sterlina ha reagito continuando a scambiare in rialzo contro il dollaro. I pullback sono considerati opportunità potenziali in un mercato improntato su pressione rialzista. Nel lungo periodo, la valuta dovrebbe continuare a salire.

Ultime notizie per un buon inizio

Diversa è la situazione negli Stati Uniti con il colosso Alphabet, un’azienda che offre servizi online come il motore di ricerca Google. E’ emerso dai guadagni del terzo trimestre che Alphabet continua a crescere sul mercato globale. Gli investitori continuano a credere nel potenziale di Google, che ha annunciato importanti miglioramenti del motore di ricerca.

Risvolti negativi riguardano, invece, la compagnia telefonica statunitense AT&T. I risultati del terzo trimestre hanno registrato un peggioramento nell’aree del provider satellitare DirecTV e WarnerMedia.

La Cina è sotto i riflettori con la richiesta del presidente cinese Xi Jinping di velocizzare lo sviluppo della blockchain. La blockchain gioca un ruolo importante nel settore tecnologico e industriale. Il presidente ha deciso di aumentarne gli investimenti e tutte le criptovalute sono in forte rialzo, partendo dal bitcoin.

In Argentina, la Banca centrale ha imposto uno stretto controllo del mercato dei cambi il giorno dopo le elezioni presidenziali vinte da Alberto Fernández. A causa dell’iperinflazione, il presidente ha introdotto nuovi limiti per contenere la fuga verso il dollaro e l’erosione delle riserve.

Buone le reazioni del Forex Market

I cambi restano abbastanza stabili a dispetto delle attuali situazioni politiche ed economiche. Analizzando il mercato delle valute, la coppia EUR/USD è in ribasso. Nonostante il dollaro statunitense continui a rafforzarsi, la dichiarazione del meeting del FOMC potrebbe causarne una forte variazione. I partecipanti al mercato dovranno valutare le questioni geopolitiche ed economiche che possono influenzare questa coppia di valute.

La guerra economica tra Stati Uniti e Cina sembra essere attenuata dalla probabile firma dell’accordo Fase 1. Questa cooperazione commerciale eviterebbe di minare la crescita economica globale. Nonostante sia stato registrato un lieve recupero negli ultimi giorni della coppia AUD/USD, a risentirne del movimento del cross è sicuramente la NZN/USD.

L’USD/CAD rimane per ora l’unico dollaro che non sale. Non ci sono, infatti, posizioni long sul mercato a frenarne il recupero. Uno scambio in ribasso riguarda invece l’USD/JPY, alimentato dalla decisione della Fed per ciò che concerne il taglio dei tassi. In vista della disposizione della Federal Reserve americana, gli investitori prevedono una riduzione del costo del denaro.

Come investire sul Forex Market: il trading online

La speculazione sui mercati valutari è alla base del Forex trading online. In questo sito dedicato alle valute forex, si cerca di far luce sull’investimento serio e professionale con il Forex. Non basta scegliere un broker che ti permetta di diventare un vero trader. E’ necessaria una piattaforma per avere accesso alle contrattazioni sul Forex ed essere informati sulle notizie che muovono queste economie. Il mondo del Forex si basa principalmente dalle situazioni politiche e commerciali mondiali.

Si parte con l’analisi fondamentale Forex. Attraverso essa si analizza il mercato azionario, tenendo conto del bilancio, del debito e delle previsioni. L’analisi fondamentale è vantaggiosa per conoscere in anticipo i momenti determinanti di un certo asset e farsi un’idea sulle probabili decisioni degli altri investitori.

Essenziale è anche l’analisi tecnica, che si fonda sulla previsione dell’andamento dei prezzi con l’utilizzo di un grafico.

Una volta apprese le basi del Forex trading online e tenendosi aggiornati con le news giornaliere, è possibile attuare la propria strategia. Si è pronti ad investire tramite piattaforme affidabili e senza commissioni, e provare ad avere successo.