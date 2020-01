Elezioni regionali, Calabria ed Emilia Romagna al voto

In Emilia Romagna e in Calabria le urne sono aperte dalle 7 fino alle 23 per permettere ai votanti di esprimere la loro preferenza su chi sarà il prossimo governatore delle due regioni. Il numero dei cittadini chiamati al voto è di 3.515.ooo in Emilia e di 1.959.050 in Calabria.

RIFLETTORI PUNTATI SUL VOTO IN EMILIA

In Emilia la sfida è tra Stefano Bonaccini (Pd) e Lucia Borgonzoni (Lega): la regione, secondo il centrodestra, è il banco di prova della tenuta del governo, trattandosi di un territorio storicamente “rosso” in mano alla sinistra da anni. Bonaccini è presidente uscente: nel 2014 ha vinto con la coalizione Partito Democratico, “Emilia Romagna civica”, “Centro democratico – democrazia sociale” e Sinistra e libertà (Del) aggiudicandosi il 49% (615.723 voti). L’allora sfidante del centrodestra, Alan Fabbri, aveva raggiunto il 29%.

Oltre ai due favoriti, corrono anche Simone Benini (M5S), Domenico Battaglia (“Movimento 3V”), Stefano Lugli (“L’altra Emilia-Romagna”), Marta Collot (Potere al popolo) e Laura Bergamini (Partito comunista). Se si guarda anche alla possibilità di astensione il rischio di dispersione dei voti, viste le numerose liste nell’area radicale del centrosinistra, è molto alto.

Nel 2014 aveva votato solo il 37,4% degli aventi diritto al voto. Per scongiurare questo pericolo, Bonaccini e i suoi hanno cercato di “ricompattare” le varie anime della sinistra ricordando la possibilità del voto disgiunto. L’invito al voto è arrivato anche dai quattro ragazzi romagnoli delle Sardine, che proprio ieri hanno concluso questi due mesi di piazze con un bagno al Papeete, roccaforte estiva dell’allora ministro dell’Interno.

SFIDA A QUATTRO IN CALABRIA

In Calabria, invece, la sfida è a quattro: Jole Santelli per il centrodestra (“Jole Santelli presidente”, Forza Italia, Casa delle Libertà, Lega, Fratelli d’Italia, Udc), Filippo “Pippo” Calipo del centrosinistra (“Io Resto in Calabria”, Pd e “Democratici Progressisti), il grillino Francesco Aiello (prima volta che il M5S si presenta ufficialmente, con due liste: il Movimento 5 Stelle e “Calabria Civica-Liberi di cambiare”) e Carlo Tansi per gli indipendenti (“Tesoro Calabria”, “Calabria Pulita”, “Calabria Libera”).

La regione esce da cinque anni di governo del democratico Mario Oliviero, che nel 2014 aveva sconfitto Wanda Ferro (Forza Italia) con il 61,41%. Nel 2014 solo il 44% dei votanti era andato alle urne. Diversamente dall’Emilia, in Calabria si vota con il proporzionale.

(articolo in aggiornamento)