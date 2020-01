“Etica e tecnologia”, una serata con Ivana Pais e Francesco Bernasconi

Il terzo incontro del ciclo “Autorizzati a pensare … il mondo in cui viviamo” si terrà venerdì 17 gennaio alle ore 21 presso

Villa Truffini, in corso Bernacchi a Tradate.

Questo incontro, dal titolo “Etica e tecnologia. Chi progetta il futuro dell’umanità?”, sarà animato dalla professoressa Ivana Pais, docente di Sociologia economica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e da Francesco Bernasconi, imprenditore dell’industria elettrico-elettronica.

Un’occasione per conoscere e riflettere sui cambiamenti concreti che le nuove tecnologie stanno portando nella nostra società: nel lavoro come nel modo di fare impresa; tra chi sta dietro una scrivania e chi è nei cantieri a realizzare le nuove infrastrutture della produzione. Cercando di capire chi e come sta organizzando il nostro futuro.