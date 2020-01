Tampona un camion in autostrada, grave un 55enne

(Immagine di repertorio) – Brutto tamponamento oggi pomeriggio sull’autostrada svizzera.

Poco dopo le 15 sull’autostrada A2 in territorio di Pambio-Noranco un 55enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese circolava sull’A2 in direzione nord quando, giunto all’altezza dell’entrata autostradale, per cause che spetterà l’inchiesta di polizia stabilire, ha tamponato un camion che lo precedeva, guidato da un 49enne polacco.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato il 55enne in ambulanza all’ospedale.

Stando a una prima valutazione medica l’uomo ha riportato ferite gravi. Illeso invece il conducente del camion.

Per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino la corsia lenta è stata chiusa per circa un’ora.