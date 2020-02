Arcisate, cambia la viabilità al rione Dovese

E’ entrata in vigore oggi la nuova viabilità decisa dall’Amministrazione comunale di Arcisate per il rione Dovese.

Il tratto di strada compreso tra la rotatoria di via Cantello e la rotatoria della tangenziale diventa a fondo chiuso.

L’ingresso in Tangenziale è consentito da via Cantello.

Si tratta di un provvedimento che l’Amministrazione comunale ha discusso con i residenti in via del Dovese, durante una serie di incontri che si sono svolti nelle varie zone del paese. Diversi cittadini avevano evidenziato la pericolosità dell’innesto in tangenziale da via del Dovese. Dopo aver valutato diverse ipotesi questa è stata la scelta assunta dall’amministrazione, di concerto con i cittadini.