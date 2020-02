Bimbo di 4 anni “fugge” da casa in tuta e a piedi nudi

Camminava a piedi nudi con addosso solo una tutina di casa, nel quartiere Sciarè, a Gallarate. Impossibile non notare un bimbo, piccolo, di pochi anni, solo per strada, in quelle condizioni. E’ accaduto ieri, giovedì, in via Cattaneo a Gallarate.

La farmacista della zona lo ha visto camminare, confuso e spaventato, lo ha raggiunto e ha attirato l’attenzione della polizia locale che in quel momento passava di lì. Gli agenti si sono fermati, lo hanno caricato in auto e hanno cominciato a girare nelle vie attorno alla ricerca dei genitori.

Il bimbo di soli 4 anni, impaurito dalla situazione e infreddolito, s’è assopito tra le braccia dell’agente. Nel frattempo l’auto ha incrociato la mamma che disperata vagava per la strada alla ricerca del suo bambino. Il padre si era già precipitato ad avvertire le forze dell’ordine. Quel che è successo è stato presto ricostruito: il bimbo, che ha altri due fratellini, era sfuggito al controllo dei genitori ed era riuscito ad allontanarsi, aprendo la porta di casa.

Il piccolo è tornato tra le braccia della mamma.