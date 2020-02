Cev Cup, si fa sul serio: Busto Arsizio sfida Kazan nei quarti di finale

Da Malpensa a Kazan passando per Mosca: il viaggio lungo e complicato è una metafora che può essere avvicinata all’intera Cev Cup dove, da giovedì si farà sul serio. Nel pomeriggio del 20 febbraio alle ore 17 italiane (ore 19 a Kazan) sotto la volta della Saint Petersburg Hall, le ragazze della Unet e-work Busto Arsizio giocheranno la partita di andata dei quarti di finale della coppa internazionale contro le padrone di casa della Dinamo.

Coach Lavarini e le sue giocatrici hanno preparato con grande attenzione la trasferta, consapevoli della difficoltà di un impegno che per molti è una finale anticipata della competizione di cui, tra l’altro, Busto è campione in carica. La formazione russa ha conquistato l’accesso ai quarti di finale eliminando dalla competizione l’altra portacolori italiana, il Saugella Team Monza ma per le biancorosse questa potrebbe essere l’occasione giusta per vendicarsi della sconfitta subita nella finale di CEV del 2017 proprio per mano della Dinamo Kazan.

Nessun problema di formazione per la UYBA che dovrebbe presentarsi in campo con la formazione titolare composta da Orro in regia, Lowe opposto, Washington e Bonifacio al centro, Gennari e Herbots in attacco, Leonardi libero. Dall’altra parte della rete, coach Sikachev dovrebbe schierare il sestetto composto da Starseva in regia in diagonale con la croata (lo scorso anno all’Imoco) Samanta Fabris; al centro le giganti Maryukhnich e Koroleva (entrambe 196cm), in banda Biryukova e De La Cruz (vista anche a Scandicci) mentre Podkopaeva avrà la maglia del libero.

La capitana Alessia Gennari sottolinea la difficoltà dell’impegno ma anche la voglia sua, e di tutte le compagne, di fare bene in questo torneo: «Sarà una partita dura, probabilmente contro l’avversario più temibile della CEV Cup. Siamo in casa loro e non sarà facile, ma vogliamo andare avanti il più possibile in Europa».