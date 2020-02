Incendio in centro a Gallarate, intervengono i vigili del fuoco

Il fumo che proveniva da un negozio ha provocato l’intervento dei vigili del fuoco a Gallarate.

L’allarme è scattato poco dopo le 14, in zona pedonale, via don Minzoni, vicino alla piazza centrale della città.

Il fumo veniva da un negozio di abbigliamento, in quel momento chiuso per la pausa pranzo. I vigili del fuoco, arrivati rapidamente sul posto, hanno verificato la situazione e atteso l’arrivo del proprietario, per evitare di provocare danni. Il fumo veniva da un quadro elettrico che aveva preso fuoco, i pompieri hanno rapidamente risolto la cosa, prima che le fiamme causassero danni all’interno.