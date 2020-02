Incendio sotto controllo ma rimangono due focolai

Incendio sotto controllo a Sesto Calende anche se rimangono ancora due focolai. I vigili del fuoco sono ripartiti e a breve si terrà il briefing per coordinare gli interventi. I boschi tra Sesto Calende e Lentate bruciano dalla giornata di sabato scorso.

Per due giorni la zona è stata sorvolata dai canadair e anche oggi potrebbero riprendere gli sganci d’acqua dagli elicotteri.

Le azioni da attuare in giornata con il tipo di intervento verrà comunque deciso dalla riunione in cui verranno anche osservate le immagini effettuate dal drone in volo di ricognizione sopra l’area interessata dalle fiamme.

Per consentire le opere di spegnimento, dalle 8.30 di questa mattina sarà vietata la circolazione di via Alla Piana, dall’intersezione con via Lentate sino a quella con via Brughiera. Lo comunica la Polizia locale di Sesto Calende