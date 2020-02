Meeting “Città di Tradate”, parata di stelle per il nuoto paralimpico

Domenica 9 febbraio la Polha Varese organizza per il 13° anno consecutivo il suo Meeting di nuoto per atleti con disabilità fisiche e non vedenti. L’evento si svolgerà ala piscina MioClub, con il “patrocinio morale” del Comune di Tradate.

Ecco i numeri dell’evento 100 atleti iscritti di cui un terzo minori di 16 anni, 11 società iscritte su 18 affiliate della regione, 2 società dal Piemonte, 1 società dall’Emilia Romagna, 3 squadre sono così numerose che presentano una doppia squadra (Bergamo, Brescia e Varese).

La Polha sarà la società con il maggiore numero di atleti in gara (24 complessivi divisi in due squadre), con 8 atleti di interesse nazionale di cui 7 che hanno partecipato al mondiale di Londra: Monica Boggioni, Federico Bicelli, Federico Morlacchi, Simone Barlaam, Alessia Berra, Arianna Talamona e Giulia Terzi. Ai blocchetti di partenza ci sarà anche Martina Rabbolini, la bustocca della squadra Non Vedenti Milano.

Largo ai giovani con i 3 atleti che hanno partecipato agli euro junior in Finlandia: Massimo Resta, Lorenzo Zeni e Francesco Nicoletti.

