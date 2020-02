Treni, ritardi sulla Varese-Treviglio

Partenza in salita per i pendolari varesini che nella giornata di lunedì 3 febbraio hanno dovuto fare i conti con alcuni problemi legati al traffico ferroviario riportati nella pagina “circolazione in tempo reale“ di Trenord.

TREVIGLIO-MILANO-VARESE

Il treno 23004 (TREVIGLIO 05:40 – VARESE 07:47) viaggia con 13 minuti di ritardo in seguito ad un guasto, rilevato dalle apparecchiature di sicurezza del treno, che ha richiesto un intervento tecnico di ripristino.

AGGIORNAMENTO: Il treno 23006 (TREVIGLIO 06:10 – VARESE 08:17) è rimasto fermo nella stazione di TREVIGLIO e viaggia con 11 minuti di ritardo per un guasto momentaneo al sistema di chiusura delle porte di alcune vetture.

SARONNO-MILANO-LODI

AGGIORNAMENTO: Il treno 23216 (LODI 07:23 – SARONNO 08:52) è partito dalla stazione di LODI e viaggia con 14 minuti di ritardo per permettere al personale di bordo di effettuare tutti i controlli tecnici che precedono la partenza del treno.