Altri due casi di Coronavirus a Maccagno

Due nuovi casi di coronavirus a Maccagno con Pino e Veddasca.

A comunicarlo lo stesso sindaco del paese, Fabio Passera, con una lettera destinata ai cittadini.

«In data odierna ho ricevuto dalle autorità competenti la notizia di altre due persone residenti a Maccagno con Pino e veddasca positive al Covid-19 – spiega il sindaco – Per ovvi motivi di privacy non renderò note le generalità ma garantisco che il centro operativo comunale continua ad essere attivo in ogni momento».

Il sindaco conclude: «Il mio pensiero va alle persone ammalate, ma è però evidente che qualcosa non va nei comportamenti che stiamo seguendo. State a casa: non potranno essere più tollerati comportamenti imprudenti e negligenti»