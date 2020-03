“Andare a fare benzina in Svizzera non è una necessità improrogabile”

A ribadirlo è il comune di Como, ma la prescrizione vale anche per tutti noi in provincia di Varese.

Il Comune del capoluogo lariano «Invita i cittadini a evitare di andare a fare rifornimento di carburante in Svizzera in quanto tale necessità non rientra tra quelle improrogabili».

Per chi viola questa regola e viene fermato, «È possibile essere soggetti a provvedimenti penali per il mancato rispetto delle direttive governative sulla mobilità nell’area soggetta a divieto di circolazione»

Si ricorda a tutti, infatti, che è possibile spostarsi solo per motivi urgenti e improcrastinabili, per recarsi al lavoro, per motivi di salute e per l’acquisto di beni o servizi primari. E tra questi, fare benzina in Svizzera non è compreso.