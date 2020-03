I bambini possono uscire, con un genitore e sotto casa

Con una circolare indirizzata ai Prefetti il Viminale prende posizione sulla possibilità per i bambini di uscire di casa in questa fase di emergenza. In particolare è “da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”. E nel rispetto delle distanze di sicurezza.

Una presa di posizione che risponde, in parte, al dibattito sollevato soprattutto negli ultimi giorni sulla necessità di dedicare specifiche attenzioni ai bambini costretti a casa da settimane, da più di un mese in Lombardia.

La stessa circolare contiene una serie di “chiarimenti” sui divieti di assembramento e spostamento stabiliti dagli ultimi decreti per il contrasto al coronavirus. In questo senso si precisa anche che “l’attività motoria è generalmente consentita, ed è possibile camminare “in prossimità della propria abitazione”.

Il jogging è un’altra cosa.

Foto di pasja1000 da Pixabay .