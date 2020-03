Coronavirus: dimessa la “Paziente 2”, la donna incinta

Il Coronavirus è associato, in questi giorni, a numeri su ricoveri, tamponi positivi, terapie intensive e – purtroppo – anche di decessi.

Invece questa sera, dopo una delle giornate più importanti dell’emergenza dovuto al Covid-19, con il nuovo decreto del Governo e le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è arrivata una bella notizia.

A comunicarla è stato il Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana: la “Paziente 2”, la donna incinta che era ricoverata all’ospedale Sacco di Milano, uno dei primi casi di contagio in Italia e in Lombardia, è stata dimessa. La donna sta bene così come è in buone condizioni la bambina che nascerà a breve.