Decathlon regala 10mila maschere da snorkeling alle regioni

La notizia pubblicata nei giorni scorsi riguardante l’iniziativa di alcuni imprenditori che, attraverso una modifica alle valvole superiori hanno trasformato in respiratore per i malati di coronavirus la Easybreath, la maschera da snorkeling commercializzata da Decathlon, ha fatto centro.

In un primo momento la multinazionale francese, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, aveva avvertito i clienti a non apportare modifiche alla maschera per evitare «effetti collaterali» e comunicato di essere in attesa di una certificazione del Politecnico di Milano. Le maschere modificate però sono già in uso in tre ospedali del Comasco con una serie di vantaggi per il paziente e per i medici.

Questa mattina è comparso un nuovo post in cui Decathlon Italia annuncia la donazione di diecimila maschere Easybreth alle regioni italiane per far fronte «all’estrema carenza di respiratori ordinari».