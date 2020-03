La droga nel borsello, arrestato dalla polizia

Nel pomeriggio di ieri 6 marzo, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione delle forme di micro criminalità, concentrati nelle zone sensibili della città, una pattuglia de i “Poliziotto di Quartiere”, appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Varese, hanno proceduto, nella centrale Piazza Repubblica, all’arresto in flagranza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, di un soggetto, pluripregiudicato, di nazionalità nigeriana, irregolare sul territorio nazionale.

Nello specifico, gli agenti, durante il regolare servizio di pattugliamento a bordo delle e-bike della Polizia di Stato, si dirigevano verso un gruppo di giovani che stazionava nei pressi dell’ingresso del centro commerciale “Le Corti”, tra i quali notavano un soggetto che, alla vista degli operatori, cercava di disfarsi, repentinamente, di un borsello a tracolla, tentando di nasconderlo poco distante.

Insospettiti dalla scena, i Poliziotti procedevano ad identificare il ragazzo e a recuperare il borsello appena abbandonato nel quale erano contenuti 16 involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, poi risultata del peso complessivo di 110 grammi, pronta per essere spacciata.

Accompagnato presso gli Uffici della Questura il cittadino nigeriano veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della convalida intervenuta nella mattinata odierna. In attesa del processo per direttissima al soggetto è stata inflitta la misura del divieto di dimora nella Provincia di Varese.

Oltre alla sostanza stupefacente gli Agenti sequestravano denaro contante e due cellulari utilizzati per l’attività di spaccio.

Ancora un intervento, dunque, degli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Varese che si inserisce nell’ambito delle numerose attività di contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti e che testimonia un’attenzione costante degli operatori impegnati nel controllo del territorio, finalizzata a migliorare sempre di più la vivibilità dell’intero contesto urbano.