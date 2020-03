È morta Marisa Corbella in Ceriotti

Si è spenta all’età di 89 anni a Busto Arsizio Marisa Corbella in Ceriotti. Marisa era una donna dal grande temperamento che ha dedicato la sua vita alla famiglia. “Nonna Pam“, come la chiamavano i nipoti Carlotta e Martino, raggiunge così il suo amato Nino con lei in questa foto che li ritrae giovani e innamorati. La redazione di Varesenews si unisce al dolore di Pino, Laura, Lella, Carlotta e Martino.