Oltre 30.000 in dono dalla Lilt all’Asst Valle Olona

«E’ assolutamente necessario realizzare uno sforzo condiviso e benevolente per essere operativamente d’aiuto, in tempi realmente brevi, allo sforzo che l’ASST Valle Olona sta realizzando per affrontare e contenere la pandemia del coronavirus».

Con queste premesse il Presidente dell’Associazione varesina

della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), Ivanoe

Pellerin, motiva la donazione a favore dell’Azienda socio sanitaria territoriale che comprende gli Ospedali di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo.

«In pochi giorni la generosità di molti ha confortato l’intenzione e

oggi, a pochissime ore dal lancio dell’iniziativa, possiamo affermare

con grande soddisfazione di aver già raggiunto la notevole somma

di 31mila euro, che verrà prontamente donata all’ASST Valle

Olona per l’acquisto di macchine e presidi da dedicare alla cura

di questa drammatica patologia respiratoria. Desidero inoltre inviare un commosso ringraziamento a tutti i medici, gli infermieri, a tutto il personale sanitario che, al limite delle loro forze, mettono a rischio le loro vite per salvare quelle degli ammalati. Un ringraziamento altrettanto affettuoso a tutti, ma proprio tutti coloro che hanno donato e che continuano a rendere possibile quest’azione di sostegno, per il coraggio del cuore e della mente di credere nella splendida e drammatica impresa di voler dare sollievo là dove sembra essere più difficile. All’Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese e all’Associazione CAMO (Amici dei Centri di Assistenza Malati Oncologici Terminali) di Gallarate un ringraziamento per la particolare generosità.

La Direzione Generale ASST Valle Olona ringrazia attraverso le parole del Direttore Sociosanitario, dottor Marino Dell’Acqua:

«La vicinanza che stiamo percependo in questo momento è un

vento di speranza e di stimolo che ci permette con forza di

continuare uniti e coesi, giorno dopo giorno, a combattere questa

“battaglia” che, siamo certi, ci vedrà vincenti. Il ringraziamento

migliore, che la Direzione può dare a queste importanti

testimonianze di partecipazione, è l’immediato utilizzo di tali

donazioni a supporto della cura dei nostri cittadini e dei nostri

professionisti sanitari ai quali, ancora una volta, va tutto il nostro

plauso».