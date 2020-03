Stop anche al football: niente esordio per Gorillas e Skorpions

Stop completo sino al 15 marzo alla palla ovale, almeno a quella utilizzata per il football americano. Lo ha comunicato quest’oggi – giovedì 5 marzo – la FIDAF, e cioè la Federazione che sovrintende ai maggiori campionati nazionali, ovvero Prima e Seconda Divisione e CIF9.

Tre le società della nostra provincia coinvolte dal provvedimento dovuto al coronavirus: le due varesine – Gorillas e Skorpions – iscritte al secondo campionato in ordine di importanza e i Blue Storms Busto che da quest’anno hanno scelto di “scendere” nella terza serie, il CIF 9. Negli ambienti del football, anche locale, la notizia stava rimbalzando da alcune ore e adesso è divenuta ufficiale, dopo che la FIDAF ha esaminato nel dettaglio le disposizioni emanate ieri in materia di attività sportiva.

Il primo limite, quello del 15 marzo, potrà inoltre essere prorogato almeno fino al “fatidico” 3 aprile, la data fino alla quale comunque i campionati dovranno essere disputati a porte chiuse. Poi si vedrà, in accordo con il Coni e salvo provvedimenti ulteriori da parte del Governo. La Federazione si rimetterà subito al lavoro per ristrutturare i calendari e trovare le migliori soluzioni per ciascun torneo.

Il torneo di Seconda Divisione sarebbe dovuto partire proprio nel prossimo fine settimana, con i Gorillas impegnati in quel di Bologna contro i Braves e con gli Skorpions a loro volta in trasferta sul campo dei Pirates Savona. Gli “Scorpioni” avrebbero dovuto giocare anche nel secondo fine settimana (sabato 14) a Vedano Olona contro gli Hogs Reggio Emilia. Fermi anche i Frogs Legnano, il cui calendario prevedeva due trasferte a Ferrara e a Sarzana. Il CIF9 era invece già iniziato, ma i Blue Storms non erano ancora scesi in campo: il loro esordio era fissato per sabato 14 sul campo amico di Bienate contro i liguri Predatori Gdt, altra partita che andrà riposizionata lungo l’annata.

«Siamo consapevoli che la priorità, oggi, sia quella di salvaguardare la salute di atleti, tecnici, collaboratori e di tutti i cittadini italiani» spiega Leoluca Orlando, il noto politico siciliano che è da anni anche presidente della Fidaf. «Mai il nostro Paese ha dovuto affrontare una simile emergenza sanitaria prima d’ora ed è giusto che ciascuno di noi collabori seguendo in modo diligente e responsabile le indicazioni delle Autorità per il contenimento del rischio di contagio».