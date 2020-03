Tamponi e controlli a tutti i medici di base

Tamponi e monitoraggio settimanale per i medici di medicina generale.

È quanto chiedono le sigle della Funzione pubblica dei sindacati confederali, Fp Cgil, Cisl Medici e Uil FPL : « Chiediamo a Regione Lombardia di ampliare subito il piano sanitario di contrasto alla diffusione del COVID-19 allargando l’esecuzione dei tamponi anche ai medici delle cure primarie e della continuità assistenziale, prevedendo un monitoraggio almeno settimanale. Come è già stato fatto in altre regioni.

A quanto ci è noto, tra le fila dei medici di medicina generale della Lombardia ci sono già quattro morti da COVID-19. I medici delle cure primarie e di continuità assistenziale sono impegnati in prima linea, insieme agli altri operatori della sanità, a far fronte a questa pandemia. E sono senza difese, vista la mancanza di adeguati dispositivi di protezione individuale!

Va interrotta ogni possibile catena di trasmissione del virus individuando tutti i possibili casi sospetti e probabili. Bisogna intervenire anche con l’isolamento domiciliare e la quarantena. Vanno assolutamente isolati anche i positivi asintomatici.

Se la situazione non cambierà immediatamente, sarà inevitabile che i medici, esposti senza protezioni adeguate e sicure, si contageranno tutti. Una parte si ammalerà e altri moriranno, indebolendo così la sanità territoriale e diventando essi stessi un ulteriore carico per un Sistema Sanitario Regionale già ai limiti del collasso.

Il problema più grave è che saranno proprio i medici, – loro malgrado – ad alimentare il contagio divenendo così, paradossalmente, i migliori alleati del Coronavirus».