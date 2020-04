Applausi e commozione per l’omaggio in strada ai due ospedali di Tradate

Commovente e partecipato il saluto al personale sanitario dell’ospedale di Tradate. Decine di mezzi e di uomini di Polizia Locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e amministrazione comunale, si sono schierati di fronte al Pronto Soccorso dell’ospedale Galmarini (e poi anche all’ospedale Maugeri) per rendere omaggio all’operato di medici e infermieri in questo momento di difficoltà dovuto al diffondersi dell’epidemia del virus Covid19. Di fronte al Pronto Soccorso, ed anche in strada, sono inoltre scesi decine di medici e infermieri, che hanno applaudito insieme alle forze dell’ordine.

Il sentito omaggio per i due ospedali, con i mezzi che hanno suonato tutte le sirene in contemporanea, oltre a far suonare l’inno nazionale, si è svolto nella mattina di giovedì 16 aprile. Il primo è stato l’ospedale Galmarini dove erano presenti: il sindaco Giuseppe Bascialla, che ha dato il via al momento solenne, e il parroco Don Gianni Cazzaniga che ha impartito la benedizione ricordando le parole di Papa Francesco. Di fianco a loro anche la direttrice di presidio, Brunella Mazzei, visibilmente commossa.

Di seguito il video (in due parti) della diretta di fronte all’ospedale Galmarini.