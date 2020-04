Coronavirus, raccolta fondi della comunità islamica

«Un gesto di apertura a cui dare grande risalto».

Usa queste parole il sindaco di Cassano Valcuvia Serena Barea nel commentare la scelta dell’associazione culturale islamica della Valcuvia di donare il frutto di una raccolta fondi per contrastare l’emergenza coronavurus.

L’associazione, che ha recentemente trovato uno spazio per la preghiera proprio a Cassano Valcuvia, ha sede a Gemonio e vanta diverse centinaia di iscritti.

Famiglie di origine marocchina, algerina, tunisina e di altri Paesi che hanno voluto dare un segnale alla società civile per far sapere di essere in prima linea per combattere l’emergenza raccogliendo 4 mila euro da destinare a chi si trova in difficoltà.

«Abbiamo pensato che la soluzione migliore fosse quella di convogliare il danaro raccolto a un ente come Comunità Montana così che la cifra venga distribuita in maniera omogenea nelle aree in cui c’è più bisogno», ha commentato il sindaco di Cassano Valcuvia.